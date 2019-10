Militares reprimen protesta estudiantil en Atlántico

Fuertes protestas se dieron en la Universidad del Atlántico en horas de la tarde entre estudiantes que se movilizaban pacíficamente y el ESMAD. Sin embargo, en está oportunidad la fuerza represiva del Estado no solo estuvo representada por el escuadrón antidisturbios, sino por el Ejército nacional que disparó con sus armas de fuego contra los manifestantes. VOZ reproduce el vídeo y la denuncia pública.

Enfrentamientos del ESMAD Y el ejército encontrá de Estudiantes de la Universidad del Atlántico. pic.twitter.com/I1oDOwyCbx — ACEU Colombia (@ACEU_Colombia) September 30, 2019



Puerto Colombia, Atlántico

DENUNCIA PÚBLICA

30 de septiembre de 2019

El Comité de Derechos Humanos Nacional de la UNEES denuncia ante la opinión pública la represión que actualmente está ocurriendo contra el estudiantado de la Universidad del Atlántico.

HECHOS

1. Los estudiantes de la Universidad del Atlántico realizan un plantón el día 30 de septiembre de 2019 en solidaridad con los estudiantes de la Universidad Distrital, Pedagógica, Javeriana y demás IES de Bogotá que han sufrido de represión.

2. A lo largo de la mañana, además de una respuesta inmediata por parte del ESMAD ante un plantón pacífico, hace presencial el Grupo de Operativos Especiales de Seguridad de la Policía (con fusiles de largo alcance), dos tanquetas del ESMAD, dos camiones del ESMAD, dos patrullas y un bus de fuerza disponible. Adicionalmente, hacen presencia para el control de la protesta social diez efectivos del Ejército Nacional, armados con fusiles de largo alcance.

3. También se genera un fenómeno de infiltración en la protesta por parte de agentes de la Policía Nacional de civil, interpelando al oficial al mando del operativo para reaccionar ante ello, no hay respuesta.

4. Contrario a desescalar la situación, el ESMAD, el GOES y el Ejército empiezan a dispersar la manifestación. Se presentan disparos de fusiles de largo alcance, violando todo sentido de proporcionalidad en lo que refiere a respuesta de la Fuerza Pública.

5. Finalmente, también se da un ingreso por parte del ESMAD a la Universidad del Atlántico, una vez quienes integraban la manifestación buscan refugiarse de las balas al interior del campus, violentando la autonomía universitaria.

6. Como saldo final de la jornada, se presentan múltiples heridos, incluyendo un herido por arma de fuego.

DENUNCIAMOS Y RESPONSABILIZAMOS

A la Policía Nacional (ESMAD y GOES) y al Ejército Nacional por su accionar represivo desproporcionado frente a la manifestación, que fácilmente pudo haber terminado en un homicidio considerando el armamento usado contra quienes estaban en las calles. De igual forma, la ruptura de todo protocolo nacional e internacional en manejo de la protesta social.

A las Alcaldías de Barranquilla y Puerto Colombia, consideradas estas como autoridades de Policía en el municipio, por su omisión intencionada frente a las acciones policiales contra el estudiantado de la Universidad del Atlántico.

Al Rector de la Universidad del Atlántico, Carlos Prasca, por la estigmatización generada contra el movimiento estudiantil, estableciendo la necesidad de “inteligencia militar” al interior del campus de la Universidad.

EXIGIMOS

A la Fuerza Pública que cese inmediatamente su accionar militar contra la protesta social, con enfásis a la protesta estudiantil.

A la Fiscalía General de la Nación y al Ejército/Policía Nacional, que inicie los procesos disciplinarios y penales contra los efectivos que intervinieron en el operativo de manejo del día de hoy por disparo de arma de fuego, entre otros.

A la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, que hagan veeduría inmediata sobre los procesos correspondientes o que, en defecto, inicien procesos contra los encargados de dar apertura a las investigaciones de carácter penal y/o disciplinario.

COMITÉ NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS UNEES