Fuerte rechazo al FMI y al ajuste fiscal

Bajo la consigna del rechazo generalizado a la presencia del Fondo Monetario Internacional en el diseño de la política económica del país y las estrategias de ajuste fiscal que la entidad crediticia impone al gobierno, miles de trabajadores de todas las actividades productivas de Argentina se lanzaron a un paro nacional el pasado 25 de junio.

Las consignas que los trabajadores levantaron durante la jornada, fueron las de rechazo a la reforma laboral del gobierno de Macri, contra la reforma pensional, el ajuste económico y el desmonte de las prestaciones sociales de los trabajadores y contra los despidos en el sector estatal.

La protesta, convocada por las centrales obreras CGT, CTA, ATE, y numerosas organizaciones sociales de izquierda y representativas de otros sectores de la sociedad, estremeció la economía del país y evocó las grandes movilizaciones del pueblo argentino durante la época del llamado “corralito”, de ingrata recordación por las dimensiones del ajuste económico impuesto por el FMI.

“Hay que enfrentar a este gobierno, hasta que cambie sus políticas”, porque “le guste o no al gobierno, van a tener que solucionar nuestros problemas”, dijo en desarrollo de la jornada el líder sindical bancario Sergio Palazzo. Agregó que, la huelga general convocada por el movimiento sindical fue “un paro contundente” y consideró que “ojalá el gobierno entienda el malestar que generan sus políticas”.

Por su parte Hugo Yasky, dirigente de la CTA, opinó que el paro general fue “una señal de rechazo absoluto al FMI” y precisó que los convocantes no piensan “abandonar la calle un instante” en su lucha por reversar la política económica del gobierno. “El pueblo no quiere al FMI interfiriendo en las decisiones económicas, no quiere más ajuste, más hambre, más tarifazos”, puntualizó el líder sindical.

Hugo Godoy, vocero de la ATE Nación, saludó “la participación de millones de trabajadores” en la huelga general y puntualizó que “la movilización general ha obligado a muchos sindicalistas a revisar sus posiciones”. “El paro general va a tener continuidad”, precisó, y si el gobierno no da respuesta a las demandas de los trabajadores, “las medidas de fuerza van a profundizarse y el protagonismo de las organizaciones sociales va a seguir creciendo”.