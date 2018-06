En Colpensiones alertan sobre posibles despidos masivos

Para el sindicato de la Administradora Colombiana de Pensiones, algo se mueve detrás de decisiones de despidos injustificados a trabajadores sindicalizados

Juan Carlos Hurtado Fonseca

@Aurelianolatino



Según Sintracolpen, organización de los trabajadores de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, la situación que se vive al interior de esta entidad estatal con los cambios de Gobierno y la posible masacre laboral liderada por la actual administración, buscan desmontarla como patrimonio de los colombianos para entregarla a la banca privada, por lo que es necesario despedir a los trabajadores utilizando mecanismos coercitivos.

En palabras del presidente de este sindicato, Carlos Ribero, “en septiembre de 2017, cuando salieron de un laudo arbitral, inmediatamente y antes de entrar en vigencia la Ley de Garantías, despidieron ocho trabajadores de la entidad, todos afiliados a la organización de trabajadores”.

Ahora, con el cese de vigencia de esta ley, Carlos cree que se reactivarán los despidos porque la Administradora ha manifestado que tiene la potestad para hacerlo, aunque sin justificaciones: “Eso raya con la arbitrariedad. Son personas despedidas sin un debido proceso bajo el argumento de que son indemnizadas; el área de talento humano dice que están facultados para despedirlos siempre y cuando los indemnicen, entonces despiden”.

Lo cuestionable es que los cargos que quedaron sin funcionario en ciudades como Cartagena, Ibagué, Bogotá y Fusagasugá, salen a concurso para cubrirlos. Además, la actual planta es insuficiente para suplir las exigencias de la entidad, por lo que pronto habrá una convocatoria para incorporar personal.

El dirigente sindical expresa que detrás de todo podría estar urdiéndose un plan de debilitamiento del ente en favor de los fondos privados.

Tema de debate

Hasta el momento, Sintracolpen ha instaurado una acción de tutela para que se reintegre a los despedidos, aunque no descartan la huelga para exigir respeto al derecho al trabajo. Asimismo, han alertado a entes de control. “…invitamos a todos los entes del Estado a que fijen sus ojos en Colpensiones y no permitamos que se convierta en un fortín para cometer atropellos que solo tienen como víctima a la clase obrera de este país, porque al levantarse la Ley de Garantías estamos seguros de que continuarán los despidos tendientes al exterminio de la asociación, cuyos funcionarios solo son culpables de hacer su trabajo de la mejor manera posible aun cuando las condiciones no estén brindadas…”, dice el sindicato en un comunicado.

Colpensiones, es una empresa industrial y comercial del Estado que está administrada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo. Hace parte del Sistema General de Pensiones y tiene por objeto la administración estatal del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, las prestaciones especiales y la administración del Sistema de Ahorro de Beneficios Económicos Periódicos.

Para cumplir con estas funciones cuenta con un personal compuesto por 1.200 trabajadores vinculados directamente y dos mil, con otro tipo de contratos, como trabajadores en misión. De los vinculados directamente hay 300 afilados a Sintracolpen.

Estos funcionarios realizan sus labores en todos los niveles de la entidad, con responsabilidades desde receptores de las solicitudes de los ciudadanos en puntos de atención, hasta el cobro de la mora patronal, las liquidaciones financieras y sentencias, e integrantes del cuerpo comercial. Todas estas áreas han sufrido despidos.

Hay que recordar que en la pasada campaña presidencial, el tema de las pensiones tomó un lugar estratégico en las propuestas y los debates de los candidatos, aunque con enfoques distintos y hasta antagónicos. Por eso, la preocupación de los trabajadores luego de los resultados de la segunda vuelta presidencial, tiene una mayor importancia.