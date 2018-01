“En Chocó los jóvenes no tienen qué hacer”

Un departamento en absoluto abandono es una oportunidad para un joven que quiere cambiar esa realidad. Cabeza de lista de la UP

Hernán Camacho

@camachohernan



Nixon Gabriel Robledo, es líder comunitario y desde allí decidió incursionar en caminos de la política electoral para cambiar las cosas. Es profesional, licenciado en español y literatura. Ahora es catedrático de la política y con tan solo 31 años quiere darle ejemplo a la juventud del Chocó, que se puede creer en ideas y derrotar a los corruptos de los partidos tradicionales.

–¿Quién es Nixon Gabriel Robledo?

–Soy candidato a la Cámara por el Partido Unión Patriótica. Soy egresado de la Universidad del Chocó Diego Luis Córdoba, actualmente soy catedrático de planta y estoy dispuesto a servirle a la ciudadanía del Chocó a través de una representación en la Cámara de Representantes. Mi vocación es servir. Esto es nuevo, pero no fuimos ajenos al reto. Cuando me dieron el aval, y sin haberme escrito, le conté a mis amigos y a la familia y lo primero que me contestaban: hágale, que yo lo ayudo.

–¿Qué va a hacer un joven en el Congreso de la República representando el Chocó?

–Cambiar las formas de hacer y entender la política en nuestro departamento. Los hijos de los ricos son formados para mandar y los de los pobres para ser mandados. Y en la política es igual. Los jóvenes en el Chocó son vistos como incapaces para asumir los grandes retos y en mi caso me resisto a seguir esa línea. Yo quiero cambiar esa realidad y demostrar que los jóvenes estamos hechos para aportarle al país, dirigir las políticas públicas y ser parte del progreso de los ciudadanos. Las castas de la política quieren hacer vitalicios sus puestos y sus representaciones. Desde que me he ido formando políticamente me he dado cuenta que lo que Chocó necesita es despertar, porque razones para pelear, están todas.

Las propuestas

–¿Qué propuestas lleva al Congreso?

–Nosotros los jóvenes tenemos la necesidad de involucrarnos en política. No podemos seguir permitiendo que los mismos y sus mismas maniobras continúen maltratando el patrimonio de todos los chocoanos, continúen dejando sin educación pública a nuestros niños y sin salud pública a todos. Pero algo muy importante para dar el paso a los cambios es la implementación de los acuerdos de paz. La palabra empeñada por el Gobierno nacional se debe cumplir y el Congreso debe implementar lo acordado y con ellos abrir la puerta a las reformas sociales que requiere el país. Ahora, es importante que en el marco de la paz se le garanticen a las víctimas un solo hecho: la verdad. La verdad permitirá que no se repitan los espantosos hechos del conflicto y se puedan sanar las heridas con la reparación debida. Los colombianos y los chocoanos debemos estar a la altura de los acontecimientos históricos y empujar la reconciliación entre los colombianos.

–¿Cuáles son los temas más sensibles en su departamento?

–Chocó puede garantizar la seguridad alimentaria del departamento. La tierra debe volver a ser cultivada, pero con garantías mínimas. Debe existir la estructura de caminos veredales para que los campesinos puedan desarrollarse como cultivadores y productores de alimentos. Tenemos que volver a ver la tierra como proveedora de alimentos y no seguir dependiendo de exportaciones y otras maneras de subsistencia de nuestra gente en el campo. Pero hay más problemas sustanciales.

–¿Como cuáles?

–La salud es un problema nacional y cada departamento tiene una particularidad que finalmente revela lo que es el pésimo sistema de salud del país. La educación es igual, poca cobertura, los profes hacen lo que pueden con tan poco, ninguna garantía o estímulo para que los niños cumplan con el ciclo básico de educación secundaria, otros ni siquiera pueden acceder a la educación primaria porque no hay cupos o las instalaciones de los colegios públicos no están en las mejores condiciones. Esos dos problemas son esenciales para el desarrollo del Chocó y los gobierno nacionales y departamentales deberían estar atentos a ver como garantizan ese derecho.

Dificultades del departamento

–¿Y la corrupción?

–Ahora, nosotros observamos que los presupuestos y las destinaciones nacionales para la salud y la educación en Chocó nunca aparecen y es que tenemos un problema muy grave de corrupción. Chocó tiene problemas estructurales que no va a poder solucionar mientras no solucione el problema de aquellos que se adueñan de los giros del dinero nacional, o la ejecución indebida de proyectos de infraestructura. Lo que quiero decir es que la corrupción, como la educación pública y la salud para todos son el germen de la desigualdad en nuestro departamento. En Chocó los jóvenes no tienen nada que hacer.

–Dice que Chocó ya no pertenece a ustedes los chocoanos. ¿Es verdad?

–Las multinacionales parecen ser las dueñas del Chocó y están acabando, no solo con los recursos naturales que da la tierra sino con las tradicionales explotaciones mineras artesanales que no lesionan de la misma manera el medio ambiente. A ellos, los mineros pequeños o artesanales los persiguen para entregarles la explotación total a las multinacionales. En Chocó pareciera que mandaran las multinacionales y los corruptos.

La campaña

–¿Cómo va a ser su candidatura?

–Con ideas y mínimo presupuesto. Actualmente una campaña para alcaldía debe hacerse con máximo 100 millones de pesos, pero las más recientes elecciones en ese departamento arrojaron cifras increíbles: el costo de las campañas más importantes para la alcaldía de la capital, oscilaron entre los 900 y los mil millones de pesos. Es decir, se excedieron en la ley casi diez veces. Y eso ¿para qué lo hacen? Con el fin de apropiarse de un botín más grande. Lo mismo sucede con estas elecciones. Desde ya se escucha que la compra de votos está a 100 mil pesos. Eso no puede ser justo para quienes pretendemos alcanzar la representación a la Cámara con la fuerza de nuestras ideas y con la ganas de la ciudadanía de encontrar progreso. Yo voy a explicar casa a casa y plaza a plaza nuestra meta como Unión Patriótica para el Chocó. Los medios de comunicación nos van ayudar en alcanzar los objetivos que nos trazamos. Se pueden derrotar las maquinarias del Chocó con la voluntad de nuestra gente, con las ganas de cambio del pueblo y con la pérdida del temor de todo el departamento por girar a un cambio favorable para todos.